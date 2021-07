METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO I NESTABILNO VREME

U ponedeljak malo niža temperatura u odnosu na nedelju i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 26°C u Užicu i Valjevu do 31°C u Timočkoj Krajini.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima i mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab zapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 30°C.

U utorak toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Samo je na jugoistoku Srbije moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

Od srede pretežno sunčano i sve toplije uz nove vrućine u drugoj polovini iduće sedmice.