METEOS: PRETEŽNO OBLAČNO U PONEDELJAK, KIŠA POVREMENO

U noći nedelja na ponedeljak obilne padavine u centralnoj i južnoj Srbiji, pretežno u vidu snega uz značajno povećanje visine snega na planinama iznad 600 mnv. Moguće je da padne i do pola metra novog snega do ponedeljak uveče. U ponedeljak pretežno oblačno sa kišom, susnežicom i snegom uz dalje povećanje visine snega na planinama, ali i formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Po Vojvodini će biti malo padavina. Duvaće umeren, popodne pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 2°C na zapadu i jugu Srbije do 7°C na severu Vojvodine.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko -1°C, a maksimalna do 2°C.

U utorak padavine prestaju na severu Srbije uz razvedravanje, ali se zadržavaju u centralnim i južnim predelima. U sredu promenljivo oblačno sa malo snega na jugu i istoku Srbije.

UPOZORENJE: U regionu jugoistoka Srbije, u predelu Crne Trave i Stare planine, do srede će pasti još najmanje 50 cm snega, a ponegde i novih metar snega, što će dodatno zavejati puteve u tom regionu uz vrlo jak vetar i mećavu od ponedeljka do srede. Od četvrtka sledi smirivanje vremena i postepeni porast temperature u svim krajevima. Za naredni vikend najzad pravo prolećno vreme uz dnevne temperature do 20°C.