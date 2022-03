METEOS: PREPODNE OBLAČNO SA SUSNEŽICOM, POPODNE SUVO

U sredu ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intevalima. Samo će na jugu i jugoistoku Srbije ujutru i pre podne biti oblačno sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Na severu i severozapadu Srbije se očekuju duži sunčani periodi. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Dimitrovgradu do 9°C u Somboru i Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 3°C.

U sredu ujturu i pre podne u Kruševcu oblačno sa kratkotrajnom susnežicom. Od sredine dana suvo sa malo sunčanih intervala popodne. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 6°C. Uveče suvo.

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana umerena oblačnost i duži sunčani periodi sa manjim porastom temperature u odnosu na sredu. Više sunčanih sati biće na zapadu i severu Srbije, a manje na istoku i jugoistoku gde se očekuje više oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 7°C do 10°C.

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana promenljiva oblačnost i sunčani intervali. Krajem dana na jugozapadu i jugu naoblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. U subotu se ovo naoblačenje sa kišom širi sa juga ka severu Srbije i zahvata i severne predele popodne. U nedelju i ponedeljak oblačno sa kišom povremeno, a u utorak i sredu zahlađenje sa kišom i snegom.