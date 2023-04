METEOS: PREOMENLJIVO OBLAČNO, KIŠA MOGUĆA POPODNE

U subotu oblačno sa povremenom kišom i hladno na severu, a na jugu Srbije znatno toplije sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab promenljivog pravca, na severu popodne severozapadni, a na jugu Srbije južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C na jugu do 4°C na severu, a maksimalna od 6°C u Subotici do 15°C na jugu Srbije, u Leskovcu. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h od 4°C do 7°C.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno sa kratkotrajnim sunčanim intervalima pre podne i povremenom kišom i pljuskovima popodne. Vetar slab promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 10°C. Uveče je moguća kiša.

U nedelju pretežno oblačno sa povremenom kišom uz neznatno veću temperaturu nego u subotu, ali i dalje hladnije od proseka. Mogući su samo kratkotrajni sunčani intervali. Na planinama iznad 1200 mnv će padati sneg povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 4°C, a maksimalna od 8°C na severu do 11°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U ponedeljak promenljivo oblačno sa povremenom kišom, ali i kratkotrajnim sunčanim intervalima. Na planinama će provejavati sneg. U utorak i sredu duž sunčani periodi i toplije. Trend porasta temperature se nastavlja u drugoj polovini duće sedmice.