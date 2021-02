METEOS: U PONEDELJAK UJUTRU U KRUŠEVCU MOGUĆ SNEG

U ponedeljak ujutru jak mraz. U toku dana na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, a u južnim predelima promenljivo oblačno sa kratkotrajnim slabim snegom ujutru. Dnevna temperatura u manjem porastu. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -6°C, a maksimalna od -2°C na jugu do 4°C u Loznici i Negotinu.

U Kruševcu u ponedeljak ujutru promenljivo oblačno sa mogućim kratkotrajnim snegom, a zatim suvo. Duvaće umeren severni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -6°C, a maksimalna do 1°C.

U utorak ujutru takođe jak mraz, a tokom dana sunčani intervali uz umerenu oblačnost. Dnevna temperatura u manjem porastu. Od srede porast temperature uz prolazna naoblačenja sa malo kratkotrajne kiše.