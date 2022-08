METEOS: PONEDELJAK, NAJSVEŽIJI DAN OVE SEDMICE

U ponedeljak promenljivo oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 22°C do 27°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

U ponedeljak u Kruševcu sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 17°C, a maksimalna do 24°C.

U utorak promenljivo oblačno i malo toplije nego u ponedeljak, ali i dalje nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 23°C do 28°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

Od srede sledi dalji postepeni porast temperature uz sunčane intervale i dnevni razvoj oblaka sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. U drugoj polovini sedmice sve više sunčanih sati i sve toplije sa manjom šansom za pljuskove.