METEOS: PETAK ĆE BITI NAJTOPLIJI DAN OVOG MESECA

Petak će biti najtopliji dan ovog meseca. Očekuje se sunčano vreme uz veliku vrućinu sa maksimalnim temperaturama koje u pojedinim mestima mogu dostizati 37°C. Međutim, kasnije popodne i predveče se očekuje jači razvoj oblaka na zapadu Srbije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ovo osveženje se premešta na istok i u toku noći ka suboti zahvata i ostale krajeve. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a krajem dana na zapadu i severu Srbije severozapadni, u zoni pljuskova pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče se lokalni pljuskovi sa grmljavinom šire sa zapada na istok. Temperatura u 22 sata od 20°C do 28°C.

U petak sunčano i velika vrućina. Vetar slab južni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 28°C.

U subotu svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 20°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče je ponegde moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura u 22 sata od 25°C do 28°C.

U nedelju i ponedeljak prijatna temperatura, bez vrućine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i uz moguću kratkotrajnu kišu ponegde. Od utorka ponovo sunčano i sve toplije.