METEOS: OD ČETVRTKA U SRBIJI RELATIVNO TOPLIJE VREME

U petak ujutru slabiji mraz, a ponegde na severu će izostati. Doći će do značajnog otopljenja tokom dana u većini krajeva uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale na severu i iznad normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -6°C na jugu do 3°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C u Vranju do 13°C na severu Srbije. Uveče pretežno suvo uz naoblačenje u Vojvodini gde je oko ponoći moguća kiša. Temperatura u 22h od 1°C na jugu do 10°C u Beogradu.

U petak ujuturu u Kruševcu slab mraz, a tokom dana toplije nego u četvrtak uz sunčane periode. Vetar slab do umeren južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna oko 8°C. Uveče suvo.

U subotu relativno toplo za ovo doba godine, ali pretežno oblačno sa kišom u severnoj i centralnoj Srbiji, a na jugu suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C na jugu do 8°C u Beogradu, a maksimalna od 8°C na jugu do 14°C na severu Srbije. Uveče kiša na severu. Temperatura u 22h od 5°C do 10°C.

U nedelju toplo za ovo doba godine i promenljivo oblačno. Moguća je mestimična pojava kiše. U ponedeljak i utorak takođe relativno toplo uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom. Zahlađenje se očekuje u sredu kada je moguće da kiša pređe u susnežicu i sneg iznad 600 mnv.