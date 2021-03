METEOS: OBLAČNO SA KIŠOM U SREDU U KRUŠEVCU

U sredu promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Samo će na severu Srbije biti pretežno suvo ili sa malo padavina, a u Banatu je moguće više sunčanih sati. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C na jugu do 3°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C u Dimitrovgradu do 9°C u Vojvodini.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 5°C.

U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana sunčani periodi uz umerenu oblačnost. Nešto više oblaka biće na jugu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C do 0°C, a maksimalna od 6°C na jugu Srbije do 11°C na severu Vojvodine.

U petak ujutru takođe slab mraz, a tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak. U subotu sunčano i znatno toplije uz temperaturu od 16°C do 20°C. U nedelju prolazno naoblačenje dolazi sa severozapada sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde.