METEOS: OBLAČNO, MOGUĆA SLABA KIŠA UJUTRU, POPODNE SUVO

U petak se oblaci premeštaju ka istoku, a na zapadu i severozapadu Srbije oblačnost se delimično razlazi uz sunčane periode popodne. Na istoku i jugostoku će ujutru biti slabe kiše, a popodne će i u tim predelima biti suvo. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 7°C do 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 2°C do 6°C.

U petak u Kruševcu oblačno uz moguću slabu kišu ujutru, a popodne suvo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 5°C.