METEOS: NOĆAS KIŠA I SUSNEŽICA, U UTORAK SUVO

U toku noći između ponedeljka i utorka naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom se premešta od severa ka jugu Srbije. U utorak ujutru slab sneg na jugu Srbije koji brzo prestaje i tokom dana u svim krajevima suvo i malo hladnije nego u ponedeljak. U Vojvodini i Timočkoj Krajini pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan, krajem dana u slabljenju. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -3°C do 1°C.

U sredu ujutru umeren do jak mraz, a tokom dana sunćani periodi uz manji porast dnevne temperature u odnosu na utorak. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -10°C do -2°C, maksimalna od 2°C na jugu do 8°C u Negotinu.

U četvrtak ujutru mraz i sunčani periodi pre podne, a popodne naoblačenje sa kišom zahvata sever Srbije. U noći ka petku zahlađenje i kiša prelazi u sneg. U petak hladnije sa snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu delimično razvedravanje., U subotu i nedelju hladno sa mrazem i dnevnom temperaturom koja će retko gde preći iznad 0°C. Moguć je i slab sneg povremeno, posebno u zapadnim, centralnim i južnim predelima.