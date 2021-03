METEOS: NAOBLAČENJE SA KIŠOM U UTORAK

U utorak ujutru slab mraz. Na severu Srbije duži sunčani periodi, a na jugu oblačno sa slabom kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima iznad 800 mnv sa snegom. Oblaci sa juga Srbije se premeštaju ka severu i kiša će popodne padati i u zapadnim i centralnim predelima. Oblačnost uveče dolazi do Beograda i juga Vojvodine gde će biti granica padavina. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C na severu do 1°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C na jugu do 10°C na severu Srbije.

U Kruševcu u utorak naoblačenje sa kišom, a moguća je i susnežica. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna oko 8°C.

U sredu hladnije i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a samo na severu Srbije suvo. Padavine popodne odlaze ka jugu i na severu se razvedrava. Vetar slab do umeren severnih pravaca, a maksimalna od 3°C na jugu do 8°C na severu.

U četvrtak i petak pretežno sunčano uz postepen porast dnevne temperature, ali sa jutarnjim mrazevima. U subotu prolazno naoblačenje sa mogućom kišom, najpre na severu Srbije, a u nedelju suvo sa sunčanim periodima.