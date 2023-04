METEOS: MALO TOPLIJE U ČETVRTAK, MANJA ŠANSA ZA KIŠU

U četvrtak malo toplije uz više sunčanih sati i dnevni razvoj oblaka. U većini krajeva suvo, ali je na jugozapadu i jugu Srbije moguća pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 17°C u Dimitrovgradu do 21°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 9°C do 13°C.

U četvrtak u Kruševcu malo toplije uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5°C, maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U petak duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 9°C do 13°C.

U subotu i nedelju još malo toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i sa ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. U ponedeljak i utorak toplo, ali nestabilnije vreme sa većom šansom za prolaznu kišu i lokalne pljuskove.