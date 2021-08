METEOS: KIŠA, PLJUSKOVI, TEMPERATURA DO 23°C

U četvrtak promenljivo vreme sa smenom kišnih i sunčanih intervala i malo toplije nego u sredu. Više oblaka biće pre podne na jugozapadu i jugu Srbije gde će padati povremena kiša. Popodne razvoj oblaka i mogući lokalni pljuskovi u zapadnim i centralnim predelima. Krajem dana i u toku noći novo naoblačenje s kišom zahvata sever Vojvodine. Pritisak malo ispod normale. Vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 27°C koliko se očekuje u Negotinu i Zaječaru.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kišom povremeno i mogućim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 23°C.

U petak u severnim i centralnim predelima svežije sa kišom povremeno, a na istoku i jugu Srbije sunčani periodi i toplije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 19°C na severu do 27°Cna jugu Srbije.

U subotu na severu sveže sa kišom, a na jugu i istoku Srbije znatno toplije sa sunčanim periodima. U nedelju još svežije na severu i zapadu Srbije sa kišom, a na istoku i jugu toplije sa mogućim lokalnim pljuskovima. Početkom naredne sedmice promenljivo vreme.