METEOS: KIŠA MOGUĆA SREDINOM DANA, TEMPERATURA 32°C

U utorak ujutru i pre podne slabije izraženo prolazno naoblačenje se premešta sa severa ka jugu Srbije i u severnim i zapadnim predelima može uzrokovati retku pojavu kratkotrajne kiše pre podne. Ovo naoblačenje se premešta u toku dana ka jugu Srbije, pa je sredinom dana i popodne moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u južnim predelima. Ipak, ovo će biti sporadična kiša sa malom količinom padavina, a tokom dana se očekuju i sunčani periodi uz 3°C do 6°C stepeni nižu temperaturu u odnosu na ponedeljak. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 28°C na severu Srbije do 33°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U utorak u Kruševcu sunčani periodi i toplo uz slabije izraženo prolazno naoblačenje sa šansom za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sredinom dana. Dnevna temperatura oko 3°C do 4°C stepena niža u odnosu na ponedeljak. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo.

U sredu sunčano i toplo, a na jugu Srbije popodne sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 30°C na severu do 33°C na jugu Srbije. Uveče i u noći ka četvrtku na severu Srbije može biti lokalnih pljuskova.

U četvrtak pre podne promenljiva oblačnost na severu uz moguću pojavu kratkotrajne kiše, a popodne na jugozapadu i jugu Srbije sa pojavom lokalnih pljuskovima sa grmljavinom. U petak i za vikend pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti sa retkom pojavom lokalnih pljuskova popodne, pre svega u planinskim predelima.