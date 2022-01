METEOS: KIŠA I SUSNEŽICA, TEMPERATURA U KRUŠEVCU DO 1°C

U ponedeljak oblačno sa snegom u većini krajeva, a samo na istoku i jugu Srbije kiša i susnežica. Do utorka ujutru će pasti od 5 do 15 cm novog snega, na zapadu Srbije ponegde do 20 cm. Vetar slab do umeren severni, po Vojvodini krajem dana pojačan. Pritisak oko normale na severu i ispod normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -4°C na severu do 2°C na jugu, a maksimalna od 0°C na severu i zapadu do 7°C u Negotinu. Uveče oblačno sa snegom, a samo u Timočkoj Krajini sa kišom. Temperatura u 22h od -1°C na zapadu do 4°C u Negotinu.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa susnežicom i kišom. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 1°C.

U utorak oblačno sa snegom uz manje padavine nego u ponedeljak. Padavine prestaju na severu Vojvodine, a zadržavaju se u ostalim krajevima do srede ujutru. Vetar umeren severni, povremeno pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna od -1°C do 2°C.

U sredu slab sneg u centralnim i južnim predelima Srbije koji postepeno prestaje. U ostalim krajevima ujutru mraz, a tokom dana sunčani intervali. Po Vojvodini sunčano. U četvrtak i petak ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa sunčanim periodima.