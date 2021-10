METEOS: JUTRO HLADNO, TOKOM DANA I DO 17°C

U četvrtak jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem, a po kotlinama i nizijama je moguća magla ili niska oblačnost sa sumaglicom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u sredu, osim u ređim oblastima gde se zadrži magla ili sumaglica. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 14°C do 17°C, u Užicu i Prijepolju do 10°C zbog sumaglice i magle.Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U četvrtak u Kruševcu, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i malo toplije nego u sredu. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 17°C.

U petak jutro hladno i ređe sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama na zapadu i jugu Srbije je moguća magla. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u četvrtak. U košavskom području će duvati umeren, a u južnom Banatu pojačan jugoistočni vetar. U ostalim predelima vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 16°C do 19°C.

U subotu i nedelju preovlađujuće sunčano vreme uz dalji manji porast dnevne temperature, pa će biti toplije od proseka. Jutra ponegde maglovita na zapadu i jugu Srbije, dok će u košavskom području duvati umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno pojačan.

Od ponedeljka promena vremena uz više oblaka sa povremenom kišom tokom iduće sedmice, ali se zadržava toplije vreme od proseka do petka.