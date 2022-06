METEOS: I U NEDELJU VEOMA TOPLO, TEMPERATURA DO 32°C

U nedelju sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka sa ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Veća šansa za pljuskove je u centralnoj i istočnoj Srbiji. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 30°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U nedelju u Kruševcu duži sunčani periodi i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti sa mogućim ređim lokalnim pljuskovima popodne. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 32°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 33°C do 36°C.

U utorak sunčano i još veća vrućina, ponegde do 38°C. Vrućina će se nastaviti do kraja iduće sedmice po današnjoj prognozi.