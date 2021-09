METEOS: I U ČETVRTAK VEOMA TOPLO, OKO 32°C

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost i uz temperature koje će biti iznad proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren jugozapadni, na jugu zemlje severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine sa slabom prolaznom oblačnošću. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 32°C.

U petak uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost sa povremnom kišom i nižim temperaturama na severu, a na jugu toplije. Za vikend promenljivo i svežije. U subotu sa povremenom kišom u centralnim predelima i na jugu Srbije. U nedelju promenljivo oblačno i pretežno suvo. Kiša se očekuje na kraju dana, u noći ka ponedeljku i ponedeljak prepodne, uglavnom na severu i u centralnim predelima.