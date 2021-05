METEOS: I DO 31°C U NEDELJU U KRUŠEVCU

U nedelju vrlo toplo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Maksimalna temperatura oko 30°C u mnogim mestima centralne i južne Srbije. Popodne i krajem dana je moguća pojava lokalnih pljuskova, najpre na severu Srbije. Vetar ujutru umeren do pojačan južni i jugoistočni, a od sredine dana na severu Srbije u skretanju na pojačan jugozapadni i zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije, u Leskovcu.

U nedelju u Kruševcu vrlo toplo sa dužim sunčanim periodima uz popodnevni razvoj oblaka. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 31°C.

U ponedeljak i utorak svežije za 10.-ak stepeni sa prolaznom kišom i ređim lokalnim pljuskovima u ponedeljak. U utorak suvo sa sunčanim periodima, a samo na jugu i jugoistoku Srbije sa malo kiše pre podne. Od srede temperatura ponovo u porastu uz sunčano vreme.