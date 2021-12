METEOS: HLADNO I OBLAČNO SA SNEGOM U PONEDELJAK

U ponedeljak hladno i pretežno oblačno sa snegom. Doći će do daljeg, ali manjeg povećanja visine snega u odnosu na obilan sneg u nedelju. Padavine prestaju popodne na severu Vojvodine uz delimično razvedravanje na tom području. Samo će u Timočkoj Krajini biti bez snega. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 0°C do 2°C, a u Negotinu oko 4°C. Uveče će padati slab sneg povremeno, osim na severu Vojvodine. Temperatura u 22h od -1°C do 1°C.

U ponedeljak u Kruševcu hladno i pretežno oblačno sa snegom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -1°C, a maksimalna 1°C. Uveče sneg povremeno. Temperatura u 22 sata oko 0°C.

U utorak je još moguć ponegde sasvim slab sneg, ali sa tendencijom prestanka. U sredu i četvrtak hladno sa slabim jutarnjim mrazevima i maglom, a tokom dana pretežno suvo sa niskim oblacima i sumaglicom uz moguće vrlo malo kratkotrajnih sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -0°C do 0°C, a maksimalna od 0°C do 4°C u tim danima.