METEOS: HLADNO I OBLAČNO, POVEREMENO SA KIŠOM

U četvrtak hladno i oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Samo će u Vojvodini biti preovlađujuće suvo ili sa malo padavina popodne na zapadu Vojvodine. Očekuje se povećanje visine snega u planinama, a može doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -1°Cdo 3°C, a maksimalna od 4°Cu Užicu i na jugu do 8°C na severu Srbije.

U četvrtak u Kruševcu hladno i pretežno oblačno sa povremenom kišom, a moguća je i susnežica. Vetar slab severni i severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 7°C.

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana suvo uz sunčane intervale,a dnevna temperatura u manjem porastu. Za vikend i u ponedeljak ponovo hladno i pretežno oblačno sa kišom povremeno, a na planinama sa snegom. U nižim predelima je moguća susnežica.