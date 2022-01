METEOS: U PONEDELJAK MALO TOPLIJE OD PROSEKA, DO +7°C

U ponedeljak ujutru mraz. Tokom dana malo toplije od proseka. Pre podne sunčani periodi, a popodne postepeno naoblačenje na severu Srbije i kiša uveče na severu, a zatim i zapadu Srbije. U noći ka utorku zahlađenje pa će kiša preći u sneg, najpre na zapadu Srbije. Vetar slab južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C u Požegi do 1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 4°C na jugoistoku do 10°C u Loznici. Uveče kiša na severu i zapadu Srbije i širi se tokom noći na ostale krajeve uz pad temperature i prelazak u sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U ponedeljak ujutru slab mraz u Kruševcu, a tokom dana malo toplije od proseka sa sunčanim periodima. Vetar slab južni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna temperatura -5°C, a maksimalna do 7°C.

U utorak hladnije sa susnežicom i snegom, a u Vojvodini padavine postepeno prestaju. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 1°C na jugu do 5°C na severu.

U sredu naoblačenje sa severozapada donosi u toku dana kišu, susnežicu i vlažan sneg ponegde. U četvrtak na severu sunčani periodi, a u centranim i južnim predelima pre podne sneg, a popodne prestanak padavina. U petak ujutru mraz i tokom dana sunčani periodi i toplije.