PUTEVI SRBIJE: VOZITE PAŽLJIVO, POČETAK FEBRUARA SA SNEGOM

JP „Putevi Srbije“ apeluje da učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 01.02, 02.02. i 03.02.2022. godine, očekuju hladniji dani, mestimično sa snegom uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.

Prema upozorenju, u nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više, dok se na severu očekuju mešovite padavine, kiša, susnežica i sneg.

Na području Beograda do petka, 04.02.2022. godine, kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, oblačno i hladnije, povremeno sa slabim mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom. Očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača, u nižim delovima grada od 2 do 5 cm, a u višim od 5 do 10 cm.

Vozačima savetujemo da poštuju ograničenja brzine i da voze pažljivo, kao i da koriste zimske pneumatike i prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu.