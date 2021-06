METEOS: U NEDELJU MALO SVEŽIJE UZ POVREMENU KIŠU

U nedelju prolazna oblačnost sa severa donosi kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove uz manji pad temperature. Na severu Vojvodine već u toku prepodneva delimično razvedravanje, a zatim i u ostalim krajevima od severa ka jugu Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 24°C na severu i zapadu do 27°C u Negotinu.

U nedelju u Kruševcu povremena kiša i lokalni pljuskovi uz malo svežije vreme nego u subotu. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 25°C.

U ponedeljak svežije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa povećanom šansom za lokalne pljuskove na jugu i istoku Srbije. U ostalim predelima je manja verovatnoća za pljuskove. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 22°C do 24°C. U utorak malo toplije uz sunčano vreme na severu, a na jugu i istoku Srbije dnevni razvoj oblaka sa lokalnim pljuskovima popodne.

Od srede porast temperature i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka