METEOS: 18°C U SREDU, OD PETKA JAKO ZAHLAĐENJE

U sredu još jedan topli dan za februar uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U toku dana promenljivo oblačno vreme. Popodne i krajem dana na severu i jugozapadu Srbije kiša koja se u noći ka četvrtku širi na ostale krajeve. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 12°C u Subotici do 19°C na jugu Srbije.

U sredu u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz umeren južni vetar i povremene sunčane intervale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 18°C.

U četvrtak nastupa jako zahlađenje sa kišom koja brzo prelazi u sneg tokom dana. Od petka, 12. februara do petka 19. februara imaćemo izuzetno hladno vreme sa lednim danima.