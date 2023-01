METEOS: 18. JANUARA U KRUŠEVCU TEMPERATURA DO 18°C

U sredu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. Tokom dana promenljiva oblačnost, pa je moguća i kratkotrajna kiša, ali i sunčani intervali. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje i umerena kiša, osim na jugoistoku Srbije. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 11°C, a maksimalna od 14°C u Subotici do 20°C u Leskovcu. Uveče umerena do jaka kiša u zapadnim, centralnim i severnim predelima. Temperatura u 22 sata od 8°C do 11°C.

U sredu u Kruševcu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren južni vetar. Tokom dana promenljiva oblačnost i sunčani periodi. Postoji manja šansa za kratkotrajnu kišu. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 18°C.

U četvrtak oblačno sa kišom uz postepeni pad temperature tokom dana, ali i dalje iznad proseka. Vetar ujutru južni, a na severu pre podne u skretanju na umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 6°C u Somboru i Subotici do 16°C u južnoj Srbiji. Uveče kiša i dalji pad temperature koja će u 22h biti od 4°C na severu do 10°C na jugu Srbije .

U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg do kraja dana, a najpre na zapadu i severu Srbije. U subotu u skoro svim krajevima hladnije sa snegom i dnevnom temperaturom oko 0°C. Samo će na severu Vojvodine biti suvo, prema današnjoj prognozi.