METEOROLOZI NAJAVLJUJU NOVI TOPLOTNI TALAS, I DO 40°C NAREDNOG UTORKA

U sredu u Kruševcu nakon prijatnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplije nego u utorak. Vetar slab severni. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 33°C.

U četvrtak nakon prijatnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i vrućina. Na jugozapadu Srbije popodne razvoj oblaka i moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 33°C do 36°C.

U petak i za vikend sunčano uz vrućinu i dnevne temperature oko 35°C. Vrućina bi mogla potrajati i veći deo iduće sedmice.

Prognoza vremena za period od 11. do 15. avgusta 2024.: Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38, lokalno i do 40 stepeni.