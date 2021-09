“KOVID PROPUSNICE SPREMNE, ČEKA SE KONAČNA ODLUKA”

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da su kovid propusnice spremne i da se čeka finalna odluka.

“Kovid propusnice pre svega služe da se zaustavi širenje infekcije i one će imati višestruki značaj. Angažovali smo i pravnike koji će to usaglasiti, pošto se priča da li je ustavno, to jest da li se vrši diskriminacija”, naveo je Đerlek za televiziju K1, a prenosi rts.rs.

Još jednom je ukazao na važnost vakcinacije, upoređujući brojeve iz prošle i ove godine, kada je na isti broj novozaraženih, potvrđen manji broj umrlih od posledica kovida. Nevakcinisanima je postavio pitanje zašto se ne imunizuju. “Šta čekaju nevakcinisani, zašto ne zasuču rukav? Moramo imati između 70 i 80 odsto vakcinisanih za kolektivni imunitet”, rekao je Đerlek.

Podsetio je da je u ovom trenutku prvu dozu vakcine primilo 53 odsto punoletnih građana, dok je drugu 51 odsto njih. Đerlek je naglasio da to nije dovoljno za postizanje kolektivnog imuniteta.