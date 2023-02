KONKURS ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA BIĆE OTVOREN U UTORAK

Vlada Srbije nastavlja podsticaje za oživljavanje sela. Opredeljeno je još 500 miliona dinara za kupovinu i adaptaciju praznih seoskih kuća za mlade. Konkurs će biti otvoren od sutra. Ove godine će mladi imati mogućnost da se prijave i za 10.000 evra pomoći za pokretanje sopstvenog posla.

„Uslov za prijavu je da su mlađi od 45 godina, državljani Srbije ne u kraćem periodu od tri godine, da nemaju već imovinu – stanove ili kuće, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište“, navodi Krkobabić. Objašnjava da se taj uslov da mogu da imaju poljoprivredno zemljište tiče mladih poljoprivrednika koji žive u zajedničkim domaćinstvima i to im je šansa da se osamostale. Navodi da mogu da konkurišu i oni koji su u braku i oni koji nisu. Dodaje i da je u prethodnom periodu useljena je 1.631 kuću u 119 lokalnih samouprava. Na pitanje šta će se desiti ako bude više prijavljenih nego što je planiranim budžetom predviđeno, Krkobabić kaže da je stav državnog rukovodstva da koliko god da bude zahteva toliko će biti izdvajanja sredstava. „Ovo je specifično, ovde nema rang-listi, nema čekanja. Kako ko podnese zahtev, ako ispunjava uslove, sukcesivno dobija do utroška sredstava, a onda ćemo ići sa rebalansom novih sredstava“, objašnjava Krkobabić. „Posebnu pažnju posvetićemo brdsko-planinskim i rubnim područjima“ Najjeftinija kuća do sada je koštala oko 400.000 dinara, a najskuplja oko 1,2 miliona. Ističe da od mladih ljudi koji se prijavljuju zavisi koliko će sredstava dobiti, jer oni sami pronalaze kuću. „Njima je na volju, ono što oni pronađu, ako ispunjava uslove, mi odobravamo sredstva“, naglašava Krkobabić. Najveće interesovanje je za Banatski okrug i za sela u okolini Pirota, a ministar kaže da će posebnu pažnju posvetiti brdsko-planinskim i rubnim područjima. „Tu ćemo gledati određenim podsticajnim merama da stimilušemo mlade ljude. Da budemo realni, možemo da se udaramo u grudi koliko hoćemo, država Srbija se brani naseljavanjem praznih kuća i rađanjem novih ljudi. To je jedina prava odbrana“, poručuje Krkobabić.

Ističe da je među prijavljenima 20 odsto onih koji se odluče da iz gradova odu u selo. „Uglavnom je to napuštanje zajedničkih domaćinstava kod mladih poljoprivrednika, tri generacije su pod istim krovom, mladić ili devojka se osamostaljuju, nalaze kuću u susedstvu, nastavljaju da rade na porodičnom gazdinstvu i kada ih pitate oni kažu konačno smo stali na svoje noge i to je osnovni motiv“, objašnjava ministar.

Od početka juna trebalo bi da im bude na raspolaganju i 10.000 evra za pokretanje sopstvenog posla na sopstvenom imanju, a Krkobabić kaže da tu očekuje prijave za najrazličitija zanimanja i kao primer naveo da u Crnoj Travi nema stomatologa. „Stari zanati, novi zanati, recimo servis za popravku poljoprivrednih mašina koji će da opsluži više sela. Dakle, sve ono što ti mladi ljudi konstatuju da tom selu nedostaje – prodavnica, bilo šta. Ne traba mi odavde da im crtamo, oni znaju šta je to što nedostaje tom selu, šta može da bude održivo i za šta su školovani i vešti“, navodi Krkobabić. Ukazuje da u brdsko-planinskim i rubnim područjima razmišljaju i da povećaju taj iznos. Pored toga, dodao je, pravo na tih 10.000 evra imaju i oni koji su dobili kuću na selu, ali i drugi mladi ljudi koji tamo već žive.