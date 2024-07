JAKA VRUĆINA U UTORAK, NOĆ KA SREDI TROPSKI TOPLA

U utorak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina tokom dana. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 38°C.

Noć ka sredi biće vrlo topla i u mnogim krajevima tropska, sa minimalnom temperaturom iznad 20°C. U sredu pretežno sunčano i jaka vrućina u svim krajevima. Vetar slab do umeren jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 25°C, a maksimalna od 36°C do 39°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22h od 25°C do 31°C.

Do kraja ove sedmice pretežno sunčano i velika vrućina uz temperaturu od 36°C do 41°C. Noći će takođe biti veoma tople i tropske u vežini krajeva. U subotu popodne su mogući ređi lokalni pljuskovi na zapadu i jugozapadu Srbije.