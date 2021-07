IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 14.07.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKU TEMPERATURU (za 14.07. i 15.07.2021.): Danas na području Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 38°C, lokalno i do 40°C. Sutra će se veoma toplo vreme zadržati samo na jugu i istoku Srbije sa maksimalnom temperaturom oko 35 °C.

PADAVINE: U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, Aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 13.07.2021. godine nije bilo dejstva protivgradne odbrane RC “Kruševac”. Stanje zaliha raketa Radarskog centra Kruševac je ukupno 795 PGR – Prosek po LS je 7 raketa.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 13.07.2021.godine izvršilo ukupno 3 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju dva požara na otvorenom prostoru i jedno dežurstvo povodom izvođenja vatrometa u Ribarskoj banji. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je šest vatrogasaca-spasilaca i tri vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

Požari i eksplozije: U 14.15 časova, došlo je do požara na otvorenom prostoru u naseljenom mestu Mudrakovac. Požarom je zahvaćena trava, nisko rastinje, četiri voćnjaka, jedan zasad malina i parcela sa slamom na površini od oko 3 hektara. Požar je likvidiran u 15.40 časova. Intervenisala VSJ Kruševac, dva vatrogasca-spasioca sa jednim vatrogasnim vozilom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 14.07.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Strahinjićeva, Kosovska od Pećke do Majke Jugovića, Kumanovska. Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži usled pucanja cevi, dana 14.07.2021. godine zatvara se za saobraćaj Kosovska ulica u delu od Pećke do ulice Vojvode Putnika od 08:00 do 17:00 časova. Zbog izrade vodovodnog priključka dana 14.07.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Lomina ulica od Vidovdanske do Stanislava Biničkog.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 21.07.2021.god.): Promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Od petka se lokalno očekuje veća količina padavina i grad. Vrednosti maksimalne temperature u padu, u većini mesta od 27 do 31 °C.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -139, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 77, redovna 280, vanredna 400