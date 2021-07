IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 07.07.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina, a takođe nije bilo ni dejstva protivgradne odbrane Radarskog centra “Kruševac”.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 06.07.2021.godine izvršilo ukupno 6 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 07.07.2021. godine do 14.00 časova bez vode će biti Bagdala 3 – gornja zona, Šanac. Zbog izrade vodovodnih priključaka dana 07.07.2021.godine do 15.00 časova bez vode će biti Bivolje – Ive Jakića, Kruševac – Železnička.

UPOZORENjE NA VISOKE TEMPERATURE ZA PODRUČJE SRBIJE (od 07. do 09.07.2021. god.): Od srede do petka u većini mesta sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 14.07.2021.god.): Pretežno sunčano. U toku celog perioda veoma toplo, najtopliji dani biće u četvrtak i petak, kada će u košavskom području doći do pojačanja jugoistočnog vetra, a zatim u utorak i sredu sledeće sedmice. Od subote lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -141, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 61, redovna 280, vanredna 400