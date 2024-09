I U SREDU SUNČANO I VRUĆINA, PRIJATNIJE VREME MOGUĆE OD PETKA

U sredu u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 36°C.

U četvrtak pretežno sunčano i vrućina u svim predelima. Tokom popodneva se očekuje razvoj oblaka u zapadnim i južnim predelima sa manjom šansom za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 33°C do 37°C. Uveče ređa pojava pljuskova na zapadu. Temperatura u 22 sata od 20°C do 27°C.

U petak promenljivo oblačno i oko 5 stepeni niža i prijatnija temperatura. Tokom dana promenljiva oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za vikend duži sunčani periodi uz malu do umerenu oblačnost i suvo u većini predela uz prijatno sveža jutra i maksimalnu temperaturu od 29°C do 33°C.