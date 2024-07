U SREDU DO 40°C U KRUŠEVCU, NASTAVLJAJU SE VISOKE TEMPERATURE I TOKOM NOĆI

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab južni ili promenljiv. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 40°C. Uveče vedro i vrlo toplo.

U četvrtak pretežno sunčano i jaka vrućina. Na severu Srbije par stepeni manje vruće nego u centralnim i južnim predelima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 26°C, a maksimalna od 36°C na severu do 40°C na jugu. Uveče vedro i vrlo toplo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 30°C.

Vrućina se nastavlja u petak, ali će popodne uslediti razvoj oblaka uz povoljne uslove za jače lokalne pljuskove sa grmljavinom, najpre na zapadu i jugozapadu Srbije. Ovo osveženje do kraja dana i u noći ka suboti zahvata severni deo Srbije, a u subotu i ostale krajeve. U subotu i nedelju svugde manja vrućina uz prijatnije noći, ali maksimalna temperatura neće pasti ispod 30°C.