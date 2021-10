I DANAS VIŠE OD 50 PREMINULIH U SRBIJI

U poslednja 24 sata u Srbiji je na virus korona testirano 22.314 osoba, od kojih je 6.699 pozitivno, dok je, nažalost, 51 osoba preminula. Na respiratorima se renutno nalazi 288 pacijenta.

Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže za RTS ovakvo nepoštovanje mera i slab odziv na vakcinaciju vode samo u dubiozu i dalje probleme. Smatra da će se agonija, uz ovakvo ponašanje, produžiti, a da se neznatno smanjenje lako nadoknadi. “Ne verujem da će to bitno promeniti situaciju u bolnicama, odnosno u crvenim zonama, jer ti ljudi će i dalje biti zatrpani ogromnim brojem novozaraženih kojima će trebati hospitalizacija. Žao mi je, ali ne vidim još uvek kraj ovoj situaciji. Mislim da će lekari biti apsolutno preopterećeni”, ističe Šekler. Stižu hladni dani, ljudi će biti ponovo u zatvorenom, ukazuje Šekler i ocenjuje da ovakvo nepoštovanje mera i slab odziv na vakcinaciju vode samo u dubiozu i dalje probleme. Smatra da će se agonija, uz ovakvo ponašanje, produžiti, a da se neznatno smanjenje lako nadoknadi. “Znam mnogo porodica gde su svi zaraženi, a samo dvoje imaju potvrdu, jer znaju da svi imaju kovid, pa ne idu svi da se testiraju. Imate dosta takvih slučajeva. Delta je mnogo zaraznija i ne idu svi da potvrde svoju dijagnozu, miruju pošto je neko kući već dobio virus. Ne bih se ja hvatao za to da smo na piku ili ispod pika, situacija je ista kao i pre dve, tri nedelje i mislim da će tako biti i u narednim nedeljama”, objašnjava Šekler. Voleo bi, kaže, da oni koji su protiv vakcinacije, pogotovo zdravstveni radnici, pokažu solidarnost i posete neku od kovid bolnica i vide svojim očima kako to izgleda. “Lako je pričati protiv vakcina ili o maloj smrtnosti. Molim ljude da odu, obuku skafandere 48 sati sa svojim kolegama i na licu mesta se uvere kakva je situacija”, dodaje Šekler.