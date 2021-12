GODINU DANA KOVID BOLNICE U KRUŠEVCU

Pre godinu dana, 20. decembra 2020. godine, u Kruševcu je otvorena druga srpska kovid-bolnica, kapaciteta 500 bolničkih postelja. Bolnički krug ima tri zgrade, dijagnostički centar, odeljenja intenzivne nege sa 150 i poluintenzivne nege sa 350 postelja, dve operacione sale, angio-salu… Od opreme tu su 150 respiratora, 350 monitora, EKG aparati…

Do sada je kroz ovu medicinsku ustanovu prošlo više od 6.000 pacijenata. Bili su to pacijenti sa bezmalo najtežim kliničkom slikom u zemlji, neretko transportovani iz drugih zdravstenih ustanova iz centralne i južne Srbije, sa minimalnim šansama da prežive. Reanimacije su rađene i na ulazu u bolnicu. I to nisu bili jedini izazovi. U proteklih 12 meseci, u kovid-bolnici urađeno je više od 400 dijaliza. Dešavalo se da celo Odeljenje za hemiodijalizu bude zauzeto, a da osim šest aparata na tom odeljenju, u punom kapacitetu rade i svi mobilni aparati u crvenoj zoni.

Ispovesti medicinskih sestara i tehničara bile su i deo posebne predstave u Kruševačkom pozorištu. Iskustva rada medicinara sa Klinike za anesteziju i reanimaciju UKC Niš i kovid-bolnice u Kruševcu javnost je mogla da vidi i čuje, na sceni pozorišta i na programu TV Jefimija u predstavi “Dnevnik jedne medicinske sestre”.

Najmlađi pacijent u kovid-bolnici imao je 18, a najstariji nešto više od 90 godina. Lečeno je nekoliko trudnica. Nažalost, preminula je jedna. Od 80 do 90 posto bolesnika bilo je nevakcinisano. “Pik” u kovid-bolnici zabeležen je sredinom avgusta. Dešavalo se da dnevno bude primljeno i po 50 pacijenata. Ovog vikenda pod krovom bolnice bilo je oko 150 pacijenata. Iz Rasinskog okruga njih oko 70.