Grupa pojedinaca iz Rasinskog okruga, jedna je od 3 odabrane lokalne zajednice iz cele Srbije koje su obezbedile učešće u programu Trag fondacije „Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” i time dobile šansu da u narednom periodu, od 12 do 18 meseci, formiraju lokalnu fondaciju na prostoru našeg okruga. Program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” Trag fondacije je pokrenut krajem 2019. godine u Srbiji i usmeren je na podršku osnivanju i radu lokalnih fondacija u Srbiji. U ovom programu, Trag fondacija traga za neformalnim grupama od minimum troje ljudi iz iste zajednice koji su spremni da uče, rade i razvijaju se i istovremeno prikupljaju 15.000 evra od pojedinaca i preduzeća u svojoj okolini, koje će Trag fondacija duplirati kako bi se obezbedio budžet za podršku inicijativama na lokalu. Lokalna fondacija deluje na određenom geografskom području koji podrazumeva grad, jedan njegov deo, opštinu, nekoliko opština, okrug ili region i usmerena je na razvoj zajednice u kojoj deluje, kroz pružanje finansijske i drugih vidova podrške inicijativama građana i građanki za rešavanje raznih važnih pitanja koja ih okružuju. Ova fondacija je strateški usmerena na razvoj lokalne filantropije odnosno, na to da dobar deo sredstava za svoje funkcionisanje i podršku koju pruža inicijativama, obezbeđuje od pojedinaca i preduzeća u toj istoj zajednici. Pored ovih strateških usmerenja, karakteristika im je takođe ta da povezuju ljude iz različitih sfera života i inspirišu ih na solidarnost i saradnju kao i na zajedničku akciju kojom će postići dugoročne promene. Lokalnu fondaciju inicirali su Jasna Rakićević, Dimtrije Vukosavljević, Tamara Petrović, Violeta Popović i Snežana Miladinović. Osnovni zadatak svih lokalnih fondacija jeste da podrže najbolje lokalne ideje i projekte, bilo da je u pitanju uređenje javnog prostora, sport, kultura, umetnost, obrazovanje (sa izuzetkom infrastrukturnih projekata i humanitarnih aktivnosti, s obzirom na to da su lokalne fondacije više razvojno orijentisane). Da bi lokalna fondacija mogla da podrži projekte građana i bude održiva u zajednici, ona se u najvećoj meri oslanja na donacije pojedinaca i kompanija kao ključnih resursa koji mogu da omoguće da sami građani rešavaju probleme svojih lokalnih sredina. Zato je upućen i poziv svim pojedincima i kompanija da podrže rad lokalne fondacije.