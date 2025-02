EFEKTIVA: BOJKOT VELIKIH TRGOVINSKIH LANACA U PETAK, 31. JANUARA

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva pozvalo je sve građane na bojkot velikih trgovinskih lanaca u petak, 31. januara. Sindikat Sloga podržao je bojkot trgovinskih lanaca, poručuju „U petak kupujmo na pijaci ili u manjim radnjama“

Kao razlog za ovaj poziv, iz Efektive ukazuju da u Srbiji imamo najviše cene u Evropi. Oni pozivaju sve građane da tog dana ništa ne kupuju u velikim trgoivnskim lancima kao što su Delez u sklopu kog posluju „Maxi“ i „Shop&Go“, zatim Merkator, čiji su „Idea“ i „Roda“, kao i „DIS“, „Lidl“ i „Univerexport“.

Oni su u najavi podsetili i da su potrošači u Hrvatskoj bojkotovali trgovinske lance i dodali da su oni time smanjili prihod tih lanaca za čak 47 odsto. „Vreme je da potrošači uzvrate udarac“, naglasili su u pozivu.

Predsednik ovog udruženja za list Danas kaže da je teško dati neke prognoze o ovom bojkotu jer se ovo prvi put radi kod nas. „To će biti novina za sve, ali ako svako od nas odluči u petak da ne kupuje ništa, to bi moglo da ima neki rezultat i efekat“, smatra on. Kako je dodao, pitanje je koliko će ljudi to da uradi, jer živimo u polarizovanom društvu. „Ipak, siguran sam da većina oseća tu težinu cena i da je većina imala prilike da vidi da su cene kod nas među najvišim u Evropi. U skladu sa tim bi trebalo da reaguju i da se bar taj jedan dan usaglase sa ovim pozivom, kako bi naterali trgovce da modifikuju svoju cenovnu politiku i malo umere cene na neki prihvatljiv nivo“, ukazuje Gavrilović. Kako kaže, vidi da je interesovanje veliko, posebno posle takvih akcija u Hrvatskoj.

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ saopštili su danas da će pružiti punu podršku pozivu udruženja Efektiva na bojkot velikih trgovinskih lanaca, a koji će biti održan u petak. Još sredinom decembra prošle godine, naš sindikat je zahtevao hitan izveštaj Komisije za zaštitu konkurencije o napretku postupka pokrenutog protiv četiri trgovinska lanca, kao i da se resorna ministarka spoljne i unutrašnje trgovine hitno obrati javnosti i pruži detaljne informacije o ovom slučaju“, izjavio je Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ i narodni poslanik poslaničke grupe „Pokret radnika Sloga-Struka“.

Sindikat „Sloga“ poziva celokupno članstvo, sve radnike i simpatizere da bojkotuju trgovinske lance, uključujući i Lidl, koji nije bio spomenut u tadašnjem izveštaju.

Takođe, pozivaju građane da tog dana kupuju kod vlasnika manjih radnji i na pijacama, jer će na taj način podržati domaće prodavce i obične ljude, koji teško opstaju zbog ovih kartela.

Kao sindikat, godinama upozoravamo da u Srbiji postoje karteli koji dampingom i dogovorima formiraju cene, te da su one, u poređenju sa zemljama u okruženju, van svake pameti. Još u januaru 2022. godine pozivali smo članstvo i građane na bojkot kupovine u prodavnicama Maksi, Tempo i Shop&Go zbog tadašnje sramne odluke da se, zarad još većeg profita, kasiri plaćaju prema najnižem stepenu obrazovanja – osnovnoj školi“, zaključio je Veselinović.