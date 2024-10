DO KRAJA SLEDEĆE NEDELJE UGLAVNOM SUNČANO I TOPLO, UZ HLADNA JUTRA

U subotu ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije magla. Tokom dana u svim predelima pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti jak. Najniža temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 90%.

U nedelju jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 13, a najviša od 21 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 19 stepeni. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 90%.

U ponedeljak jutro hladno, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša od 21 do 24 stepena. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 90%.

U utorak jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima i maglom ili niskom oblačnošću koja ponegde može i duže zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i mestima bez dužeg zadržavanja niske oblačnosti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 11, a najviša od 17 do 21 stepen, u mestima sa dužim zadržavanjem magle ili niske oblačnosti i hladnije. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 80%

Prognoza vremena za pet dana (od srede, 30. oktobra do nedelje, 03. novembra 2024.)

Nastavlja se period suvog i stabilnog vremena uz hladna jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegde zadržati i tokom prepodneva. U brdsko-planinskim predelima i mestima bez dužeg zadržavanja niske oblačnosti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u granicama višegodišnjeg proseka, od 15 do 20 stepeni.