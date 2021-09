ĐERLEK: ODLUKA O KOVID PROPUSNICAMA OVE NEDELJE

Nova sednica Kriznog štaba održaće se ove nedelje, najavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, te dodao da će jedna od tema biti i kovid propusnice. Đerlek je rekao da se čeka konačna odluka o njihovom uvođenju.

“Finalna odluka nije odobrenje Kriznog štaba već se bira najbolji model šta će obuhvatiti kovid propusnice, da li samo one tri stvari – barovi, kafići i noćni klubovi ili još nešto dodatno. Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom“, istakao je Đerlek za RTS.

Epidemijske mere su bile broj jedan u borbi protiv korone do pojave vakcine, ali da se sada, kaže Đerlek, moramo baviti povećanjem broja vakcinisanih “jer imamo najjače oružje u borbi protiv kovida, a to je vakcina”.

“Trenutno imamo oko 3.035.000 datih prvih doza, što se tiče treće oko 502.000, što znači da ipak imamo pomak, daleko je to od onog što želimo i kolektivnog imuniteta, ali je bitno da se krećemo napred i da ne stagniramo i to će biti od koristi. Moraćemo i dalje da se borimo jer ne možemo čekati zimu, a toga se struka najviše i boji – da ne doće do sudara kovida i gripa”, napominje Đerlek.

Prema njegovim rečima, najmanje vakcinisanih i dalje je u Tutinu, Novom Pazaru, Lajkovcu i drugim manjim sredinama u Srbiji.

Kada je reč o broju vakcinisanih mladih, Đerlek kaže da je tačno da se broj vakcinisanih polako povećava, ali da je daleko od željenog.