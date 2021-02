DA LI ĆE KRIZNI ŠTAB U SREDU POOŠTRITI MERE??

Krizni štab za borbu protiv korona virusa zasedaće u sredu, od 8 časova, saznaje “Blic“. Epidemiolog dr Predrag Kon, član Kriznog štaba, rekao je juče da je potrebno “neko vidljivo zaoštravanje mera”. On je juče, na pitanje da li će postojeće mere biti pooštrene, rekao da o tome još nije raspravljano, ali da u okviru medicinskog dela Kriznog štaba postoji mišljenje da “neko vidljivo zaoštravanje mora da postoji“, jer porast broja novozaraženih predstavlja dodatni rizik na koji treba reagovati. Dr Kon nije precizirao kako bi to “vidljivo zaoštravanje” moglo da izgleda, odnosno koje bi to nove mere mogle da budu uvedene. Takođe, dodao je i da se intenzivno prati situacija u školama, pre svega srednjim.

U Srbiji je sve više zaražene dece, odnosno školaraca, a tamo gde je najkritičnije, kao što je to Vranje, sve srednje škole i nekoliko osnovnih prešle su na onlajn nastavu.

Poslednjih dana govori se o tome bi upravo prelazak na onlajn nastavu, kao i kraće radno vreme lokala, mogli da budu u sklopu novih mera. Spominjalo se čak i potpuno zatvaranje utostiteljskih objekata u najkritčnijim gradovima i opštinama. S druge strane, kako saznajemo, moguće je da će se ići na to da kontrola sprovođenja mera bude dodatno pojačana, odnosno da za sada nikave nove mere neće biti uvedene.

Od poslednjeg preseka, u Srbiji su na koronavirus testirane 12.054 osobe, a registrovano je 2.956 novih slučajeva. Preminulo je 14 osoba, ukupno 4.351.