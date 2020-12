Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus su testirane 14.444 osobe, a pozitivnih je 3.236.

269 osoba je na respiratorima.

U Srbiji nešto bolja epidemijska situacija, ali i dalje vanredna, poručuju epidemiolozi, uprkos tome što se smanjuje broj prijema u bolnice, a povećava broj otpusta. Svako okupljanje više od pet osoba je rizično i moglo bi dovesti do toga da sledeću godinu počnemo pričom o pogoršanju epidemijske situacije, upozorio je imunolog Srđa Janković. Vlada Srbije potvrdila je mere Kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prodavnice hrane do 20 sati.Neće biti organizovanog dočeka Nove godine, kao ni reprize. Posle prazničnih dana, na snazi ostaju stara ograničenja.

Parametri jesu ohrabrujući, ali je još uvek rano govoriti o poboljšanju jer su bolnice još uvek pune.