BOBAN KOSTIĆ: „MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ĆE POMOĆI SANACIJU ŠTETE“

Po nalogu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trsteničku opštinu i polavljena područja obišao je Boban Kostić državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zajedno sa predsednicom ove opštine Milenom Turk razgovarao sa meštanima Selišta koji su osim na stambenim objektima najveću štetu od poplava pretrpeli na poljoprivrednom zemljištu zasadima.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede svakodnevno obilaze poplavama pogođena područja, rekao je Kostić i dodao da će u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama i lokalnim samoupravama prikupiti sve potrebne informacije o pričinjenoj šteti, na osnovu čega će biti kreirane mere podrške i pomoći.

“Sanacija puteva biće predviđena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a preko lokalnih samouprava. Lokalne samouprave konkurišu kod ovog Ministarstva i dobijaju određena sredstva sa kojima će moći da saniraju štetu na svim poljskim putevima kako bi poljoprivredni proizvođači mogli da odu do svojih parcela i obrađuju svoje njive. Kada je reč o sadnom materijalu, Ministarstvo će i u tom delu zasigurno pomoći poljoprivrednicima, najverovatnije preko poljoprivrednih gazdinstava. Poznato je da svi poljoprivrednici koji imaju registrovana gazdinstva mogu da ostvare prava putem subvencija, a videćemo da to u ovim uslovima bude i u većoj meri”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boban Kostić.

U trsteničkoj opštini je do sada procenjena šteta u poljoprivrednoj proizvodnji veća od 100 miliona dinara. Podsećamo, usled obilnih padavina, na teritoriji opštine Trstenik došlo je do izlivanja bujičnih reka i potoka, što je dovelo do novih poplava na ovom području. U više naseljenih mesta bili su ugroženi stambeni i pomoćni objekti, a najveća šteta pričinjena je na poljoprivrednim parcelama, koje su pod vodom. U opštini Trstenik je od 10. juna na snazi vanredna situacija.

Boban Kostić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obišao je danas i poplavama pogođenu teritoriju opštine Aleksandrovac.