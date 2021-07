AKTIVAN ODMOR U VRNJAČKOJ BANJI I NA GOČU

Turistička organizacija Srbije nastavila je kampanju pod nazivom “Biram Srbiju” sa ciljem da kod domaćih i stranih gostiju promoviše Vrnjačku Banju i planinu Goč.

Za organizaciju zanimljivog i aktivnog odmora u Vrnjačkoj Banji i na planini Goč zadužen je Avanturistički centar V.B 036 koja obavlja širok spektar rekreaciono-avanturističkih aktivnosti. Iz njihove ponude možemo da izdvojimo rentiranje bicikli u samoj Banji za biciklističke ture, zatim pešačke ture u kojima uz vodiča možete da upoznate sve znamenitosti i zanimljiva mesta. U parku u Vrnjačkoj Banji je poligon za streličarstvo, a od prošle godine su u ponudi kvad ture, na lokacijama u Banji kod hotela Fontana i na planini Goč. Sama Vrnjačka Banja svojim gostima nudi preko 30 otvorenih bazena, veliki broj spa i wellness centara. U ponudi je i obilazak velikog broja manastira, kako u Banji tako i u okolnim mesta. Ono što Vrnjačku Banju izdvaja iz ponude banjskih turistički mesta je veliki broj manifestacija i svakako Vrnjački karneval, međunarodnog karaktera, koji se ove godine organizuje 17. put.

Vrnjačka Banja je pre 10-ak dana, pored mosta “Ljubavi”, mosta “Matematike”, mosta “Daljinara” i “Filmskog” mosta, dobila I peti tematski most na Vrnjačkoj reci. U pitanju je most ” SPOMENAR “. Na ovom mostu pored cvetnih žardinjera našle su se table sa stihovima i citatima naših poznatih književnika, tektopisaca, pesnika… a prema najavama iz Vrnjačkog Kulturnog centra, u pripremi je i Most kulture.