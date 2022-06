AERODROM “ROSULJE” OTVOREN ZA AVIO-SAOBRAĆAJ

Predsednik Srbije je obišao radove na izgradnji mosta preko Zapadne Morave, koji se nalazi na deonici auto-puta od Pojata do Kruševca, i najavio da će auto-put do Kruševca biti završen najkasnije do početka naredne godine.

Predsednik Vučić je, nakon obilaska radova na izgradnji mosta na Zapadnoj Moravi u sklopu radova na izgradnji autoputa radno nazvanog “Moravski koridor”, prisustvovao i ceremoniji otvaranja aerodroma “Rosulje” kod Kruševca. Aerodrom “Rosulje” nalazi se na 5,5 kilometara od centra Kruševca, na visoravni Jasikovica. Aerodrom se prostire na površini od 40 hektara i uz aerodromsku zgradu i hangar, poseduje rulnu stazu i pistu dužine 820 metara. Aerodrom nosi kodnu oznaku 2B, što znači da će na njega moći da sleću avioni s rasponom krila do 24 metra, kao što su sportski i manji avioni poput pajpera, cesne, manjeg lir džeta, laste i sličnih letelica koje imaju do 10 sedišta. Zanimljiva činjenica vezana za Rosulje je da je na Jasikovici magla prisutna samo pet dana u godini i to u januaru.

Mini aeromiting tokom otvaranja sportskog aerodroma Rosulje, počeo je skokom padobranaca. “Rosulje” su pravljene po standardima za avione ATR, što znači da će u budućnosti, sa produženjem piste, moći da se koristi za regionalni saobraćaj.