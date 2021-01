Agencija za medicinska sredstva i lekove do sada je u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana. Najviše je lokalnih, na mestu uboda. Istakao je da su srpski eksperti kompetentni da na najbolji način provere vakcine. Pavle Zelić je, gostujući u Jutarnjem dnevniku Radio-televizije Srbije, rekao da su dosadašnji rezultati vakcinacije u Srbiji odlični i da će nam to pomoći da se preokrenu strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih i preminulih od kovida.

Kako kaže, situacija u regionu je alarmantna i srpska agencija je na vezi sa kolegama iz regiona i pružiće im podršku, kao i prethodnih godina. Ističe da se zaposleni u agenciji trude da pomognu da što brže dođemo do vakcina, odnosno da se ne čeka onaj deo posla koji obavlja Agencija, a to je kontrola kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti. Prema najnovijim podacima u Srbiji je vakcinisano više od 400.000 ljudi. Na pitanje o neželjnim reakcijama, Pavle Zelić je rekao da su do sada zabeležene 62.

Kako ističe taj broj ne zvuči strašno, ali pokazuje da Agencija pažljivo prati šta se dešava. Od tog broja, 35 reakcija je na “Fajzerovu” vakcinu, 26 na “Sinofarmovu” i jedna na “sputnjik V”.

Dodaje da je reč uglavnom o lokalnim reakcijama na mestu primene, kao što su bol, otok ili crvenilo, a sve to je očekivano. Zelić je rekao da su zabeležene i sistemske reakcije, najčešće povišena telesna temperatura koja je trajala najviše tri dana, malaksalost, zamor i glavobolja. Prema Zelićevim rečima, to nije ništa što bi trebalo da nas zabrine.

Darija Kisić Tepavčević je navela da se prati učestalost neželjenih reakcija posle vakcinacije i da su do ovog trenutka zabeležene tri reakcije koje su po definiciji teže neželjene reakcije koje zahtevaju hospitalizaciju. Napominje da je reč o jednom hematomu, limfadenitisu i jednom blažem obliku alergijske reakcije. Kako je rekla ti pacijenti su bili u bolnici, i njihovo stanje je sanrano, pušteni su kućama, a oni ni u jednom momentu nisu bili životno ugroženi.