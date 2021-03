5% POPUSTA ZA PLAĆANJE RAČUNA DO 19. MARTA

Saopštenje JKP “Gradska toplana”, Kruševac: “Dana, 17.03.2021. godine, JKP ,,Gradska toplana” Kruševac vrši regularnu proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Snabdevanje protiče bez problema i svi korisnici stambenih i poslovnih prostora na teritoriji grada imaju tople radijatore.

Dežurne ekipe za intervencije su dostupne korisnicima koji im se mogu obratiti za pomoć i podršku putem sledećih brojeva telefona: 037/447-790 i 037/447-791, kao i putem besplatnog pozivnog broja: 0800/035-037.

Obaveštenje: Produžujemo bonitet, tj. mogućnost plaćanja računa sa umanjenjem od 5% za prethodni mesec, do kraja tekuće nedelje. Tako da će, umesto do 15. , korisnici moći da iskoriste bonitet do petka, 19. marta.”