IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 17.03.2021.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 16.03.2021.god., izvršilo ukupno 213 nadzor u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera.

PADAVINE: U protekla 24 sata na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 2,2 l/m2 kiše.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara čađi u dimnjaku kuće i 1 interveniji pomoći bolesnom licu. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 5 vatrogasca-spasioca i 2 vatrogasno vozilo sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

Sednice štabova za vanredne situacije: U toku jučerašnjeg dana održana je 4. vanredna telefonska sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, grada Kruševca.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 17.03.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti naselja: Žabare, Trebotin, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica kao i Čitluk. Od 09.00 do 14.00 časova bez vode će biti i ulice Save Erakovića, Jovana Savkovića i prateće ulice. Zbog izrade vodovodnog priključka dana 17.03.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Železnička ulica.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 29, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 267, redovna 280, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 45