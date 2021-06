IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 04.06.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina. Na dan 03.06.2021. godine nije zabeleženo dejstvo protivgradne odbrane.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 03.06.2021.godine izvršilo ukupno 97 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane su na gašenju jednog požara na sušnici za meso (ugašeno pre stizanja VSJ). Prilikom navedene intervencije, angažovano je 6 vatrogasaca-spasilaca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

PRONALAŽENjE I UNIŠTAVANjE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA – EOR: Dana 03.06.2021. godine, od Odeljenja policije Kruševac, dobijena je prijava o pronađenom EOR. EOR se nalazi u prostoriji Odeljenja policije Kruševac i ne obezbeđuje se od strane pripadnika MUP.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 04.06.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Dedina – Mihajla Pupina, gornji deo Belovićka; Bagdala 3 – Kneza Pavla; Bulevar Nikole Pašića; Lipovac, donji deo. Zbog izrade vodovodnog priključka dana 04.06.2021.godine od 09.00 do 14.00 časova bez vode će biti Brajkovac. Zbog izrade vodovodnog priključka dana 04.06.2021.godine od 09.00 do 15.00 časova bez vode će biti Balkanska – od Čupićeve do kružnog toka. Zbog prevezivanja vodovodne mreže dana 04.06.2021.godine od 09.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bivoljska – od Kralja Uroša do Ive Jakića. Zbog sanacije havarije na vodovodnoj mreži dana 04.06.2021.godine od 08:00 do 15:00 časova određuje se zatvaranje za saobraćaj ulica Kneza Pavla (Komandira Sande, Bagdala 3), u delu od Karađorđeve do Užičke ulice.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 11.06.2021.god.): U subotu pretežno sunčano. Zatim do kraja perioda promenljivo oblačno. U nedelju u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji, u ponedeljak i u ostalim krajevima, a od utorka uglavnom u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -105, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 101, redovna 280, vanredna 400